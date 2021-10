A rainha Elizabeth II, de 95 anos, recusou a indicação ao prêmio “Velhinha do Ano” (Oldie of the Year, em inglês) concedido por uma revista britânica voltada à terceira idade.

‘”Você é tão velha quanto se sente”, disse a monarca que afirmou “não se encaixar” nos critérios da premiação.

A publicação divulgou a carta, assinada em agosto, nesta terça-feira (19), no mesmo dia em que anunciou os vencedores a edição de 2021, e agradeceu a resposta amigável da rainha.

Em carta assinada por Tom Laing-Baker, secretário pessoal de Elizabeth II, a monarca agradece que a revista tenha pensado nela mas reforçou que “há outras pessoas que mereçam mais”.