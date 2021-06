O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e líder da oposição no Senado, disse nessa sexta-feira (25) que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Durante o depoimento do deputado Luis Miranda (DEM-DF) à CPI nessa sexta, ele confirmou aos parlamentares que o presidente Jair Bolsonaro citou o nome do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), ao ouvir denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin.

“Hoje foram apresentados todos os elementos de um crime cometido por sua excelência, o presidente da República”, disse o vice-presidente da CPI em coletiva de imprensa.

“O senhor presidente da República recebeu a comunicação de um fato criminoso. Não tomou a devida providência para instaurar o inquérito. Não tomou a devida providência para deter o continuado delito. Mais grave que isso: o senhor presidente da República, através de representantes do seu governo, dias depois, quando os depoentes vêm a essa comissão parlamentar de inquérito, tenta intimidar as testemunhas que vão depor nesta CPI”, continuou Randolfe.



