Um rapaz de 25 anos foi morto a tiros, na noite dessa quinta-feira (25), em Pará de Minas. O suspeito, de 21 anos, segundo a Polícia Militar (PM), foi detido e a arma supostamente usada no crime foi apreendida. A motivação seria uma dívida de drogas de R$ 700.

Os policiais foram até a Rua Joaquim Irineu Silva, no Bairro Padre Libério e se depararam com o rapaz morto. A perícia da Polícia Civil constatou que ele foi atingido por diversos tiros em várias partes do corpo.

Foram recolhidos seis cartuchos deflagrados de pistola calibre .380. O corpo foi removido até o Instituto Médico Legal (IML) de Betim. A vítima tinha passagem por tráfico e uso de drogas, roubo e entre outros crimes.

Suspeito detido