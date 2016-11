Muitos cidadãos que bradaram contra o PT e pediram o impeachment de Dilma Rousseff relutam em voltar às ruas para evitar que o PMDB e partidos aliados melem a Lava Jato. Não porque sejam peemedebistas; não porque achem Michel Temer um ótimo presidente; não porque estejam felizes com a nossa situação econômica.

Os cidadãos relutantes têm medo de que o país não consiga superar a queda de outro presidente, se tal for o caso. Ter medo, no entanto, significa dar aval para que a Lava Jato seja ferida de morte pelas ratazanas do Congresso.

O medo dos cidadãos relutantes é alimentado por colunistas que atacam os procuradores e o juiz Sérgio Moro. Esses colunistas afirmam, sem nenhum rubor de vergonha, que a Lava Jato fere o estado de direito; esses colunistas sugerem, sem nenhuma evidência concreta, que a economia vai desmoronar de vez se as investigações avançarem sobre os atuais ocupantes do poder.

Balela. Tudo vem sendo feito dentro da lei. Quanto mais limparmos o país, mais forte será a nossa democracia; quanto mais limparmos o país, mais sólida a nossa economia se tornará.

As ratazanas estão acuadas — e, quando acuadas, guincham alto e avançam sobre quem as acua. Não tenhamos medo de terminar o serviço. Ratazanas devem ser exterminadas. Todas elas.