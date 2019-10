Na última terça-feira (29) foi ao ar no “TV Fama”, noticiário de famosos da RedeTV! , uma entrevista com Raul Gil, de 81 anos de idade. Durante o papo, o apresentador do SBT falou sobre seu estado de saúde. No último mês ele foi internado por uma arritmia cardíaca.

