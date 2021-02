A oferta de combustível nos quase 4.500 postos de abastecimento de Minas só deve ser normalizada por volta do meio desta semana. A previsão é do empresário do setor Bráulio Chaves, ex-diretor do MinasPetro, que diz vir acompanhando de perto a entrega de combustíveis nos postos, desde o começo da greve dos tanqueiros no Estado, na semana passada – pela diminuição do ICMS sobre o diesel.

Bráulio Chaves acredita que metade desses 4.500 postos tiveram problemas de desabastecimento, com a distribuição a partir da Refinaria Gabriel Passos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Demora no interior

Com o fim da greve anunciado na sexta-feira (26) pelos tanqueiros – que estão em negociação com governo de Minas –, o empresário informa que o fornecimento vem se normalizando aos poucos na RMBH, mas é mais lento nos municípios mais distantes do raio de 300 quilômetros atendidos pela Regap.