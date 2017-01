Após a Prefeitura abrir o processo seletivo da Secretaria de Saúde, para o preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de agente de controle de endemias e cancelá-lo, 72 horas depois, a administração municipal reabriu a seleção.

Segundo a Prefeitura,“o motivo do cancelamento foi que, após estudar melhor o edital, a pasta considerou que seria benéfico modificar a forma de avaliação dos candidatos”.

O novo edital já está disponível no site da Prefeitura de Formiga, o www.formiga.mg.gov.br. As inscrições ocorrerão nos dias 23 e 24 de janeiro, das 9h às 15h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro.

Pode se candidatar a uma vaga a pessoa que possuir 18 anos e ensino fundamental completo. A avaliação dos concorrentes será realizada em duas etapas, de caráter eliminatório e classificatório.

A primeira etapa será uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha, valendo cinco pontos cada. Ela será realizada no dia 27 de janeiro, em local e horário a serem divulgados por aviso afixado em lugar de fácil visibilidade na sede da Secretaria de Saúde e no site Prefeitura. O conteúdo que cairá na prova também é encontrado no site oficial da Prefeitura.

A segunda etapa terá duas partes, sendo que na primeira os candidatos serão instruídos teoricamente e na segunda realizarão uma prova prática, ambas serão aplicadas nos dias 1º e2 de fevereiro, das 7h30 às 17h, com intervalo de uma hora e meia para almoço, e no dia 3 de fevereiro, de 8hàs 12h. O local de aplicação será no Salão Paroquial São Judas Tadeu, localizado à rua Marcionília de Souza, s/n.

A contratação dos agentes é temporária e o salário oferecido é de R$1.148,99.