O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, irá reabrir as portas para missas com fiéis a partir de 28 de julho. A Prefeitura de Aparecida publicou um decreto na segunda-feira (29), estabelecendo o cronograma para a reabertura gradual do Santuário Nacional.



O documento autoriza a Basílica a reabrir as portas para missas com fiéis a partir de 28 de julho, com capacidade reduzida e seguindo protocolos de segurança. O decreto também divulga datas para a reabertura dos hotéis e da tradicional feira livre.



O protocolo de segurança do Santuário Nacional deverá ser apresentado em 10 de julho, assim como da rede hoteleira. O protocolo da feira livre e do Centro de Apoio ao Romeiro serão apresentados em 27 de julho.



O decreto determina que essas datas serão cumpridas somente se a região seguir na fase 2 ou avançar no Plano São Paulo (entenda como funciona). Além disso, que os índices de saúde em Aparecida estejam inferiores ao previsto no Plano São Paulo para a fase laranja.