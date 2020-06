O reajuste anual das tarifas de pedágio da concessão do sistema MG-050 / BR-265 / BR-491, previsto para entrar em vigor no sábado (13), foi adiado por 90 dias, em decisão conjunta entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e a concessionária AB Nascentes das Gerais. A medida do Governo de Minas Gerais busca reduzir as consequências fiscais, econômicas e financeiras provocadas pela pandemia, sobretudo para o transporte de pessoas e de cargas, e para demais usuários, comunidades e municípios atendidos pelas rodovias.

Desta forma, a tarifa básica, em vigor desde junho do ano passado nas seis praças do sistema, permanecerá em R$ 6,20, para veículos de passeio e no mesmo valor por cada eixo de veículos comerciais.

Todos os serviços e melhorias assumidos em contrato pela concessionária continuarão sendo prestados e realizados, com especial cuidado para as ações de higiene e proteção dos usuários e empregados.

Passados os 90 dias, a previsão é que a tarifa de pedágio seja corrigida utilizando o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e arredondamentos, conforme previsto no contrato.