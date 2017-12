O presidente da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Carlos Eduardo Lima Jorge, afirmou que as obras de manutenção e construção de rodovias podem parar em 2018 por causa da nova política de reajuste no preço do asfalto anunciada pela Petrobras para 2018.

Lima Jorge destacou que os contratos das construtoras com o governo preveem reajustes anuais. Segundo ele, as empresas não têm condições de arcar com reajustes mensais durante todo o ano e só depois repassar o custo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O Dnit é o órgão do governo responsável pela contratação de obras de construção e manutenção de rodovias.