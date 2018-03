Nova tentativa

O Sindicato tentará uma nova negociação com o prefeito Eugênio Vilela no meio do ano. Durante as negociações da Campanha Salarial, o prefeito prometeu uma segunda negociação do vale alimentação e na ocasião o Sindicato tentará também um segundo reajuste salarial para os servidores.

Magistério

O projeto vai garantir ainda o piso salarial dos profissionais do magistério, estabelecido pelo Governo Federal para este ano em R$2.455,35. O índice de reajuste para a categoria é definido anualmente pelo Ministério da Educação, neste ano ele é 3,86% acima da inflação que fechou 2017 em 2,95%.