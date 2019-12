O Natal do Bem foi realizado em Formiga pelo 8º ano consecutivo. Durante a campanha, crianças atendidas pelo projeto Tatame do Bem escreveram cartinhas ao Papai Noel que foram adotadas pela comunidade.

Os presentes arrecadados durante a campanha foram entregues na confraternização do projeto, nessa terça-feira (17), na sede da igreja São Paulo Apóstolo.

Na oportunidade, o projeto promoveu uma Ceia de Natal que contou com a parceria das Secretarias de Cultura e de Educação e Esportes, com a participação de alunos da Escola Municipal de Música Eunésimo Lima (Emmel) e Escola Municipal de Artes Mastro Zezinho (Emart), além dos projetos Música do Bem, com a participação de alunos dos músicos André Monteiro e Jatanael Alves e Cultura para Todos, e representantes da sociedade.

Houve apresentações musicais, chegada do Papai Noel, lanche, picolé e algodão doce para as crianças.