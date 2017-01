Gleiton Arantes

Os tradicionais jogos entre os Solteiros Foot Ball Club x Recreação Esportiva dos Casados foram realizados no domingo (1º), no Campo do Estrelinha, bairro Engenho de Serra. A competição completou 48 edições.

O jogo da equipe A terminou empatado em 1x1 no tempo normal. Nos pênaltis, o placar foi de 3x3. Em seguida, os Casados venceram os Solteiros por 1x0 em cobranças alternadas. O time dos Casados foi campeão pelo quarto ano consecutivo.

Na partida da equipe B, o time dos Solteiros venceu os Casados por 2x1.

Na cobrança de pênaltis entre senhoritas e senhoras, na equipe A, o time das senhoras venceu por 4x2, já na equipe B, as senhoritas foram as campeãs, placar de 3x1.

O destaque do evento foi o goleiro da equipe A (Casados) Gilvan Douglas. Ainda na ocasião, o ex-goleiro da equipe dos Casados, Geraldo Moreira, foi homenageado.

O evento reuniu cerca de 360 pessoas. Na oportunidade, foram arrecadados litros de leite para o Asilo São Francisco de Assis.

O torneio é organizado pela Cofaes. Ele foi criado pelo senhor Arnir Augusto das Chagas (in memorian), hoje patrono do evento.