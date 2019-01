Redação Últimas Notícias

O tradicional torneio entre Solteiros Foot Ball Club x Recreação Esportiva dos Casados, que chega à 50ª edição, foi realizado na tarde dessa terça-feira (1º) no campo do Estrelinha, no bairro Engenho de Serra.

A partida 14h30 terminou empatada em 1x1. Nos pênaltis, a equipe dos Casados venceu por 7x6. Essa é a sexta edição consecutiva que a equipe dos Casados do primeiro grupo vence o time dos Solteiros.

Em seguida, a partida das 16h30 também terminou empatada em 1x1. Nos pênaltis, os Solteiros levaram a melhor e venceram por 5x4.

O torneio é o segundo maior clássico da cidade e o primeiro em disciplina. Criado pelo senhor Arnir Augusto das Chagas (in memorian), hoje patrono do evento, a competição é organizada pela Cofaes.