A Secretaria de Educação e Esportes realizou, nesse domingo (15), a abertura oficial da 15ª edição do Campeonato Rural de Futebol Amador. A competição é realizada em parceria com o Sicoob Credifor.

O evento ocorreu no Estádio João Francisco de Paula (campo do Vila) e contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, do vereador Marcelo Fernandes e do representante do Sicoob Credifor, Luís Alberto Soares, que deu o pontapé inicial do campeonato.

Torcedores das 16 equipes participantes também acompanharam a cerimônia e torceram pelas equipes que, na ocasião, participaram do “Torneio de Início”.

O torneio contou com premiação: Fivela levou o troféu de campeã e Vendinha de vice-campeã.