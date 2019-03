Nesse domingo (10), foi realizada a abertura oficial da 14ª edição do campeonato Rural de Futebol Amador (Ruralzão). O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, e conta com o apoio do Sicoob Credifor.

Na ocasião foi realizado o “Torneiro Início”, que contou com o apoio da diretoria do Vila e com a participação das 16 equipes inscritas no campeonato.

O time da comunidade Padre Trindade sagrou-se campeão da disputa. Já a equipe de Vigilatos ficou com a segunda colocação.