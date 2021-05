Os membros do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional de Formiga (FUOM), entidade mantenedora do Unifor-MG e do Colégio Unifor, reuniram-se na semana passada para mais uma Assembleia Geral digital. A medida atende às orientações do distanciamento social exigido para conter a propagação do Sars-Cov-2, coronavírus causador da Covid-19.

A sessão foi conduzida pela Vice-Presidente da Fuom, Cirlanda Marques Chaves, para a deliberação sobre o Balanço Geral do exercício de 2020, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal. A abertura das atividades foi realizada pelo Presidente da Fuom, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão. Ele fez uma homenagem póstuma ao Professor e Conselheiro da Instituição, Walmor de Borba.

Filho de João José de Borba e Francisca Martins de Borba, nasceu em 29 de julho de 1929, em Camboriú, Santa Catarina. Major da Reserva do Exército Brasileiro, formou-se em Engenharia Agronômica, em Lavras, no ano de 1966. Em Formiga, formou-se em Ciências Licenciatura Curta pela antiga FAFI (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) da FUOM.

Em 1977, especializou-se em Química e também fez diversos cursos de extensão. Ele foi admitido, como professor, em 1969, nas áreas de Química, Biologia e Botânica. Foi Vice-Presidente da Fundação de 1979 a 1983 e Presidente entre 1985 e 1987. Em 2004, o Prof. Walmor de Borba desligou-se, como professor, da Instituição. Atualmente, era membro titular do Conselho Fiscal da FUOM.

Homenagem

Em dezembro de 2014, foi inaugurado no Campus do Centro Universitário de Formiga-MG – Unifor-MG o Salão de Eventos do Prédio 4, que recebeu o nome de “Prof. Walmor de Borba”. Na ocasião, o professor esteve presente no evento e descerrou a placa de inauguração, juntamente com o Reitor Prof. Marco Antonio de Sousa Leão. Com a homenagem, o professor ficou eternizado no Campus. Seu nome será lembrado como um grande colaborador para o desenvolvimento da Instituição.

Pauta

No item 1 da pauta da Assembleia, constou a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Os trabalhos da Eleição foram dirigidos pelo Presidente da Comissão Eleitoral Senhor Adélfio Mendonça. Houve apenas uma chapa inscrita para o pleito. O novo mandato compreende o período de 2021 a 2024.

As eleições foram feitas por aclamação do Conselho Deliberativo, conforme prevê o §1º do Art. 57, uma vez que foi registrada chapa única. O processo de registro e aprovação da referida chapa seguiu todos os dispositivos estatutários.

Foram empossados: Fernando José de Castro (Presidente); Roberto Magnabosco (Secretário); Leonard de Paula Faria (Membro Efetivo); Carlos André Mezêncio de Carvalho (1º Suplente); Rosangela Maria Arantes Chaves (2ª Suplente).

No item 2 da pauta: Deliberar Sobre o Balanço Geral do Exercício Findo, Acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal. Para explanar sobre as Demonstrações Contábeis de 2020 foi convidado o Auditor Dário Lúcio Pinto, representante da empresa ACE – Auditoria e Consultoria Empresarial, empresa contratada pela FUOM para prestar serviços especializados de auditoria, do exercício findo de 2020.

Aprovação das contas e apreciação do relatório de atividades

As contas do exercício de 2020 foram previamente examinadas pelo Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 23 de março, conforme determina o Estatuto da FUOM. Durante a Assembleia, foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que recomendou a aprovação. As Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo da FUOM por unanimidade.

Finalizando a pauta, a Assembleia Geral apreciou o relatório das atividades gerais da FUOM. Um vídeo institucional, produzido pelo Departamento de Comunicação, apresentou as principais ações da FUOM realizadas no ano passado.

O Presidente da FUOM, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão, falou que na assembleia foi apresentado à comunidade, ao Conselho Deliberativo, o trabalho desenvolvido em 2020. As ações administrativas, acadêmicas e sociais, tudo aquilo que faz parte do dia a dia da Instituição.

Para receber o Relatório de Atividades 2020 e/ou o vídeo Institucional, os Conselheiros deverão solicitá-los por meio do endereço eletrônico [email protected].

Fonte: Unifor-MG