O formiguense Reginaldo Ribeiro, de 40 anos, sofreu um acidente, no dia 15 deste mês, quando se deslocava de motocicleta até a zona rural de Papagaios.

De acordo com informações do portal Tribuna Centro Oeste, a família dele relatou que, em determinado momento, o descanso da moto desceu e Reginaldo não conseguiu controlar a direção, vindo a colidir com uma árvore.

O acidente causou diversas fraturas e complicações. A perna esquerda dele precisou ser amputada. O braço esquerdo e o punho direito da vítima também foram quebrados, sendo necessária a colocação de pinos nos locais.

A irmã de Reginaldo, Isabella Ribeiro explicou que a campanha foi uma iniciativa dos amigos dele. “Meu irmão é autônomo, um domador de animais, então ficar preso a uma cama hospitalar compromete bastante. O tratamento e os medicamentos não são baratos e, futuramente, ele precisará também de uma prótese para a perna esquerda”, comentou.