Uma equipe da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental esteve nesta sexta-feira (7), nas avenidas Deputado João Pimenta da Veiga e Prefeito Arnaldo Barbosa, que dão acesso a Formiga pelo bairro Engenho de Serra, capinando as vias.

O trabalho teve o objetivo de desobstruir as calçadas e deixar as vias mais receptivas a quem passa no local.