Nessa terça-feira (22) a Secretaria de Saúde realizou uma reunião do Comitê Intersetorial e Interinstitucional Municipal de Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika.

Representantes das secretarias de Saúde e Gestão Ambiental, Santa Casa e Legislativo Formiguense participaram do encontro e discutiram as medidas de prevenção contra essas doenças na cidade.

Na oportunidade, os participantes do comitê ressaltaram a importância da colaboração da população nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Foram sugeridas como medidas: realização de mutirões de limpeza em bairros com alto índice de foco do mosquito; trabalhos educativos em escolas sobre essas doenças; pinturas com frases de alerta em locais estratégicos da cidade e divulgação em redes sociais.