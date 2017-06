A direção do Centro de Convivência do Idoso promoveu, na tarde dessa quarta-feira (21), uma missa em ação de graças ao Dia do Idoso.

A missa foi celebrada pelo padre Ubiratan, da Paróquia São Judas Tadeu. Após a celebração, alguns homens que frequentam o Centro fizeram a palmeação ao Sagrado Coração de Jesus, que tem o dia 23 de junho dedicado a ele.

O Centro de Convivência do Idoso também terá evento especial em julho. Os usuários participarão de um “arraiá” com música e dança típica, além de outras atividades.