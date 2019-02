A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental realizou a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (Codema).

A sessão foi realizada na Câmara Municipal, nessa quarta-feira (27), contou com a participação de membros do conselho, que discutiram e julgaram processos de interesse público e particular, cumprindo, assim, a função do órgão consultivo, normativo e deliberativo.

De acordo com o presidente do órgão, Leyser Rodrigues Oliveira, foram abordados diversos temas, entre eles a criação de uma conta vinculada ao Codema para a celebração de Termos de Ajuste de Conduta e o depósito irregular de lixo na rua Euclides da Cunha, no bairro Água Vermelha.