Nessa quinta-feira (12) foi realizado na Fazenda Laboratório do Unifor-MG o módulo V do Curso de Boas Práticas Agropecuárias para a Agroindústria Artesanal.

O facilitador foi o extensionista do escritório da Emater-MG de Formiga Mozair José, que abordou os seguintes assuntos: importância da água na propriedade, parâmetros de potabilidade da água, necessidade do tratamento da água para uso higienização de verduras, frutas e uso na agroindústria e também técnicas de tratamento da água na propriedade rural.

No segundo momento do curso, foi realizado com os participantes, a montagem de um filtro artesanal de areia e brita.

O curso é realizado em parceria pela Administração Municipal através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e do Banco Municipal de Alimentos, Emater-MG e Unifor-MG e tem como finalidade a formação e capacitação de produtores e colaboradores da agroindústria artesanal do município.