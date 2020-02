O último dia de provas do concurso público que destina vagas para atuação na Prefeitura de Formiga e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) ocorreu neste domingo (9). As avaliações foram referentes a 32 cargos.

As provas foram aplicadas no período da manhã e da tarde. Neste terceiro dia, 5.048 candidatos compareceram aos locais de avaliações.

Mais de 12 mil pessoas participaram no processo seletivo em três dias de provas.

Foram aplicadas provas também no dia 2 deste mês e no dia 26 de janeiro.