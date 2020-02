O Rebanhão de Carnaval, evento religioso realizado pela Renovação Carismática Católica, completará em 2020, 30 anos.

Realizado em Divinópolis desde 1990 o encontro tem como objetivo promover uma ação evangelizadora durante os dias de carnaval.



O Rebanhão de Carnaval que ocorre anualmente no Poliesportivo “Fábio Botelho Notini” conta com uma programação com orações por cura e libertação, pregação, adoração, evangelizashows e a Santa Missa.

De acordo com o portal G37, todos os anos passam pelo evento aproximadamente 2 mil pessoas entre idosos, casados, solteiros, jovens e crianças, essas últimas contam com um espaço de evangelização diferenciado.



Neste ano o encontro será realizado entre domingo e terça-feira (23 a 25). O valor do ingresso é de R$5.