Certos de que ele, o santo, já anda cansado de ser acusado como o principal culpado pelo esvaziamento criminoso dos lagos de Furnas e Peixoto, neste mês de outubro resolveu abrir as torneiras permitindo precipitações pluviométricas bem acima da média na região da bacia que alimenta o rio Grande, em nome da verdade dos fatos, gostaríamos de advertir ao nosso santo protetor que; se não fecharem o ralo do Tietê/Paraná, o esforço do santo, de nada, ou de muito pouco, nos valerá.

O sonho de vermos as águas acumuladas nos tais lagos, servindo a todos de forma democrática e atendendo a premissa legal do multiuso delas, só ocorrerá de fato neste período que vai de 2021 a 2022 se as tais agências reguladoras – ANA – ANEEL e a ONS, assim como o Ministério de Minas e Energia, Furnas e outros penduricalhos aos quais o problema é afeto, resolverem encarar esta questão que eles mesmos criaram, com inteligência, perseverança e foco. Para tanto, evitando inclusive a produção de dezenas ou centenas de portarias, decretos ou outros instrumentos burocráticos que costumam emitir, reiteradamente, mesmo sabendo que estes não serão obedecidos. Bastaria que eles respeitassem e cumprissem o que dita a EC.106, aquela que estabelece as cotas mínimas de 762 e 663, como limitadoras do uso das águas armazenadas em Furnas e Peixoto.

Esta advertência, caro São Pedro, é validada pelos números expressivos das precipitações medidas em outubro e que nos mostram o acréscimo marcante nas médias, se comparadas a anos passados e que, apesar delas, faz com que a gente se assuste quando a própria Furnas nos mostra que de um dia para o outro o nível de nosso lago, subiu apenas um, dois ou três centímetros. Isto após 24 horas de quase dilúvio!

Ora, se a bacia é a mesma, se o que deveria haver encharcado o solo já o fez, como se explica isto? Quem quiser comprovar que verifique nas madrugadas, quanta água escorre rio abaixo (a jusante da represa) e confira os números apresentados no Tietê, Paraná, etc. E a hidrovia? Parou mesmo ou continua funcionando com menor volume de carga nas barcaças para aproveitar a lâmina d’água, que embora em volume menor que o desejado, ainda é garantida por ali, às nossas custas?