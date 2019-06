Lote do IR contempla 2,5 milhões de pessoas, principalmente idosas, e será pago em 17 de junho. Consultas devem ser feitas pelo site da Receita, ou por meio de aplicativo.

De acordo com o Fisco, serão contemplados 2.573.186 nesse lote, e os valores das restituições totalizarão R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 4,99 bilhões somente para o IR 2019 – ano-base 2018. Os depósitos serão feitos em 17 de junho.

Assim que abertas, as consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Há, ainda, o aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

Nesse lote do Imposto de Renda, acrescentou a Receita Federal, receberão a restituição os contribuintes idosos (245.552 pessoas acima de 80 anos), 2.174.038 contribuintes entre 60 e 79 anos e 153.596 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave – com prioridade no recebimento dos valores.