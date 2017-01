A Secretaria da Receita Federal do Brasil informa o cronograma do Programa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para 2017 (IRPF 2017).

O Programa do IRPF contempla, além da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física, vários programas e aplicativos que visam facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes. Para 2017, os programas e aplicativos são os seguintes:

Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2017, ano-calendário 2016

Programa de Apuração dos Ganhos de Capital – GCAP2017

Programa Carnê Leão 2017

Rascunho da Declaração (aplicativo que possibilita efetuar um rascunho da declaração a ser entregue no ano seguinte)

20 de janeiro de 2017 Disponibilização dos programas auxiliares para download (Carnê-Leão e Ganho de Capital) no endereço da RFB 23 de fevereiro de 2017 Disponibilização do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 (DIRPF 2017) para download no endereço da RFB Fim da disponibilização do Rascunho da Declaração relativo à DIRPF 2017 2 de março de 2017 Início da recepção da DIRPF 2017. 2 de março de 2017 Disponibilização das Declarações m-IRPF e pré-preenchida 28 de abril de 2017 Fim do prazo de apresentação da DIRPF 2017

Na segunda quinzena de janeiro será publicada a Portaria Ministerial com a Tabela de Reajuste do Salário de Contribuição para fins de aplicação das alíquotas da Contribuição Previdenciária no ano de 2017.

A portaria será publicada após a divulgação pelo IBGE do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC referente ao mês de dezembro/2016 que está previsto para 11 de janeiro de 2017, já que a correção da tabela leva em consideração o INPC anual.