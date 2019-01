O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola num matagal de Milho Verde, distrito de Serro, na região Central de Minas Gerais. Segundo a mãe, que está sob investigação da Polícia Civil, a criança teria nascido viva e, após um grito, morrido.

De acordo com a Polícia Militar de Serro, a guarnição foi acionada assim que populares denunciaram ter descoberto o bebê morto nas proximidades do perímetro urbano do vilarejo turístico. Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato.

Na sequência, iniciou-se uma busca pela cidade por mulheres que estivessem grávidas ou possivelmente escondendo uma gravidez. Testemunhas apontaram a autora como tendo dificuldades de assumir uma gestação. Ela possui duas outras filhas.

Ao comparecerem na residência da então suspeita, esta demonstrou-se muito nervosa. Contudo, pressionada, terminou por confessar a autoria, dizendo que a vítima teria nascido aparentemente viva, na madrugada do dia 11, mas entrado em óbito pouco depois.

Após passar por um médico, a mulher foi encaminhada à Delegacia Civil de Plantão de Diamantina, onde foi ouvida e liberada. A inspetoria deverá escolher uma equipe para prosseguir com a investigação.