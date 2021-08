Um recém-nascido de 14 dias foi salvo por um condutor socorrista da SAMU, na tarde desta quarta-feira (11), em Itaúna, após engasgar. O condutor socorrista, Jhone Mendes dos Santos conta que estava do lado de fora da Base Descentralizada, por volta das 14h, quando os pais do bebê chegaram com ele engasgado e roxo.

O condutor iniciou imediatamente as manobras para desobstruir a via aérea do recém-nascido, e depois de cerca de 30 segundos de atuação o bebê chorou e voltou a respirar. Jhone define o momento como único e gratificante.

“A sensação é de gratidão. Saber que nós somos treinados para isso e que executamos o trabalho com excelência, que deu tudo certo, é muito gratificante”, relata.

Após a desobstrução da via aérea do bebê, o médico do SAMU, Gustavo Uchôa fez a avaliação do recém-nascido. Segundo o médico, o bebê estava bem, estável, e não precisou ser encaminhado para o hospital.