O recepcionista de um hotel de Varginha foi agredido por um cliente que teria se recusado a ter a temperatura aferida. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu no último sábado (8), e o funcionário do estabelecimento contou que tudo aconteceu no momento que ele informou ao cliente que seria necessário fazer o procedimento. As imagens de câmera de segurança registraram o momento.

O vídeo, que começou a circular nessa terça-feira (11) nas redes sociais, mostra o cliente, de 30 anos, em pé na recepção do hotel, enquanto o funcionário está com um termômetro na mão. As imagens ainda mostram que os dois parecem conversar e depois o recepcionista guarda o termômetro.

Em seguida, o cliente se aproxima mais do balcão e começa a apontar o dedo para o recepcionista, que segue arrumando objetos na mesa. O cliente vai em direção à porta, mas volta, pega um cone que estava isolando o balcão e tenta acertar o funcionário do hotel.

Depois, ele vai novamente em direção à porta, volta de novo, joga o frasco de álcool em gel no recepcionista e, em seguida, tenta agredi-lo com socos. O recepcionista reagiu e também acertou o cliente.