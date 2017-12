Pode ser que fique mais difícil saber a qualidade do sinal de celular do seu smartphone Android no futuro. Uma opção adicionada a versões de desenvolvedores do sistema móvel do Google dá a operadoras o poder de desativar o medidor de sinal que aparece na barra superior da tela.

O recurso permite que o medidor seja desativado de acordo com configurações aplicadas ao cartão SIM inserido no aparelho, o que indica que as operadoras podem escolher por permitir ou não que o usuário consiga ver a qualquer momento qual é a qualidade do sinal de celular.

Não significa que essa informação ficará indisponível: o uso de apps voltados para medir o sinal de celular não é alterado, então quem quiser conferir esses dados pode usar um aplicativo para isso.

Ainda não se sabe quando o recurso será implementado a versões finais do Android, se é que um dia ele será, ou se o Google está apenas fazendo testes que podem ser abandonados a qualquer momento.