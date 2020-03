O recurso para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Engenho de Serra no valor de R$750 mil já está na conta da Prefeitura, de acordo com informações do vereador Sandrinho da Looping.

As obras terão início em breve. O novo espaço que ficará localizado à rua Ides Edson de Resende atenderá a população do Engenho de Serra e adjacências.

A empresa Pilares Construção e Edifício venceu a licitação realizada em agosto do ano passado e o contrato já foi assinado, conforme informou Sandrinho.

O vereador agradeceu o prefeito Eugênio Vilela, Jaiminho Martins e Bruce Martins pelo empenho.