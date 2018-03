Redação Últimas Notícias

O Últimas Notícias flagrou nesta quarta-feira (7), um grave problema na rede de alta tensão na avenida Paulo de Brito, no Centro de Formiga. Em uma residência da via, galhos de uma frondosa mangueira e de algumas florações de jardins, além do alambrado de proteção, se misturam com os fios de alta tensão.

Os cabos que compõem a rede elétrica não são isolados, ou seja, não contém revestimento que isola a eletricidade, desta forma, o contato com os vegetais e o alambrado pode colocar em risco a vida de quem trafega pelo local. A situação pode se agravar, em especial, em dias de chuva e eletrocutar quem inadvertidamente tocar naquilo que se transforma facilmente em condutor de energia.

Em contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o agente de relacionamento da companhia, Célio Silva informou ao UN que tomará as devidas providências e frisou que em casos similares os clientes da Cemig devem entrar em contato com a companhia pelo canal 116 e solicitar a poda das árvores.

Ainda segundo Célio, quando o caso ocorrer em via pública, qualquer pessoa pode entrar em contato com a Cemig e solicitar o reparo.