Funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga (Saae) está instalando uma rede de esgoto com mais de 330 metros de extensão no bairro Souza e Silva.

Segundo o diretor da autarquia, José Pereira de Sousa – Capitão Souza, a iniciativa busca atender a demanda dos moradores. “O Saae é solidário aos anseios da população formiguense. A comunidade do bairro Souza e Silva solicita uma obra como essa há mais de 30 anos, pois vive com recorrentes problemas na rede. Por isso, nos esforçamos para realizar tal obra. Estamos atentos e trabalhando com seriedade para o bem estar dos formiguenses”, comentou.