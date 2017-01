Da Redação

A Polícia Militar realizou, nessa terça-feira (24), mais uma reunião da Rede de Vizinhos Protegidos no bairro Alvorada.

A reunião foi coordenada pelo tenente Rodrigo, com apoio do sargento Deive e contou com a presença de 35 moradores do bairro. Na ocasião, foram discutidos assuntos referentes à segurança publica.

Segundo a PM, o programa Rede de Vizinhos Protegidos vem apresentando resultados altamente positivos nos bairros onde foi implantado.