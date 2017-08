A Polícia Militar de Bambuí lançou na noite dessa quarta-feira (30), no bairro Açudes, mais uma Rede de Vizinhos Protegidos.

O comandante do 3º Pelotão, tenente Rogério explicou como funciona o programa para aproximadamente 20 pessoas, que receberam do Consep, por meio de João de Deus e Marli, 20 placas que serão afixadas nas residências como forma de identificação, ressaltando que aquele imóvel pertence à Rede.

De acordo com o sargento Alexandre, a nova rede se junta com as Redes de Vizinhos Protegidos dos bairros Rola-Moça, São Conrado, Sion, Vista Alegre, Gabiroba e Cerrado, se tornando mais forte o programa.