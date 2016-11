Da Redação

Mais um bairro de Formiga passa a contar com o programa da Polícia Militar, Rede de Vizinhos Protegidos: o Santa Luzia.

A implantação formal do programa foi realizada na noite de terça-feira (22) e contará inicialmente com a participação de 62 residências onde serão fixadas as placas de identificação da Rede.

Durante a reunião, realizada no salão paroquial da igreja do bairro, a comunidade conheceu mais detalhes da proposta. Ao final, o tenente Rodrigo Moraes, coordenador das atividades de Polícia Comunitária em Formiga, juntamente com o sargento Deive reforçou algumas orientações sobre o funcionamento da Rede e solicitou o comprometimento de todos para que o projeto gere bons frutos para a segurança pública na localidade.