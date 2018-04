Redação Últimas Notícias

Mais um bairro de Formiga receberá o Rede de Vizinhos Protegidos. Moradores do Sagrado Coração de Jesus estão sendo instruídos pela Polícia Militar para participarem do programa de segurança.

Duas reuniões já foram realizadas com os moradores. Nos encontros eles foram instruídos a respeito de como funciona o programa, como identificar pessoas e veículos em atitude suspeita, dentre outros. Trinta e três moradores irão participar do programa no bairro.

De acordo com a PM, na próxima reunião os moradores receberão as placas de inclusão no programa.

Segurança

A Polícia Militar ressalta a importância da população denunciar crimes pelo 190 ou 181. Também orienta a toda população a se cadastrar no programa Celular Seguro que auxilia no combate a furtos e roubos de celulares. Confira como se cadastrar.