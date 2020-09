O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou, nesta semana, os resultados da Prova Brasil, que faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), referente ao ano de 2019. Os alunos do 5º e do 9º ano das Escolas Municipais de Formiga foram avaliados em Língua Portuguesa e Matemática, obtendo um resultado bastante satisfatório.

Também foi divulgado o IDEB, que é o Índice de Desempenho da Educação Básica, que leva em consideração o desempenho nas avaliações externas, a taxa de aprovação e a frequência escolar.

Levando em consideração somente a Rede Municipal de Ensino, Formiga mais uma vez se destaca entre os municípios mineiros. Com índice 7,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental a nota é uma das maiores na Superintendência Regional de Ensino de Passos e na região centro-oeste.

Ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental, comparando toda a rede pública de Formiga em relação ao estado e ao país, o município ainda se destaca com índice 7,2 (acima da meta projetada para 2019, que é de 7,0), enquanto Minas apresenta resultado de 6,5 e o Brasil de 5,7.