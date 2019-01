Tem brasileiro feliz com a goleada de 7 a 1 que a Alemanha aplicou no Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014. O vexame histórico da seleção vai render R$ 200 mil à Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O dinheiro, resultado de um leilão feito na Alemanha de uma das redes que balançaram durante a goleada no Mineirão, será usado num projeto que pretende transformar jovens cadeirantes em promissores atletas para o basquete nacional.

A instituição foi uma das quatro entidades brasileiras selecionadas para receber o dinheiro arrecadado pela Associação Alemã de Assistência aos Acometidos pela Hanseníase e Tuberculosos (Dawn), em parceria com o estádio do Mineirão, de Belo Horizonte, no programa “Goleada do Bem”. A Funfarme é mantenedora da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) e do Hospital de Base, um dos maiores do interior.