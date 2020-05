A Câmara de Bom Despacho aprovou, em primeiro turno de votação, a redução da remuneração dos vereadores para a próxima Legislatura. A proposta, votada na segunda-feira (25), prevê uma redução de 33% no valor atual. O Projeto de Resolução foi aprovado por todos os parlamentares. A previsão é que o 2º turno da votação ocorra dia 8 de junho, conforme os prazos previstos no regimento.

A deliberação ocorreu após parecer da assessoria jurídica da Casa de legalidade e constitucionalidade da proposta e da a comissão de Legislação, Justiça e Redação Final considerar no parecer que a redução dos valores, além de ser constitucional, atende ao interesse público.

A remuneração dos vereadores será reduzida de R$ 6.179 para R$ 4.106 e entrarão em vigor em janeiro de 2021. Segundo a Câmara, com a redução nos vencimentos, a expectativa é de economia aos cofres públicos no valor de R$ 250 mil anuais, somando R$ 1 milhão ao fim do mandato.

A Presidente da Mesa Diretora, Joice Quirino, afirmou ser a favor da redução e que a Câmara está ciente que os efeitos da pandemia vão se estender e que a economia do Poder Legislativo pode minimizar o impacto diante de uma iminente queda de arrecadação.