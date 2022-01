A Prefeitura de Formiga emitiu nota, nesta sexta-feira (21), esclarecendo à população que a redução no horário de atendimento ao público foi devido à defasagem no quadro de servidores que estão com Covid-19 ou com suspeita.

Internamente, os demais servidores estão trabalhando em horário normal.

O decreto 9.258 foi divulgado na tarde dessa quinta (20). Com isso, fica estabelecido o horário especial de funcionamento e atendimento ao público nas secretarias e autarquias municipais durante a sua vigência: 12h às 16h.

O atendimento será preferencialmente por contato telefônico ou através de e-mail, sendo o atendimento presencial realizado tão somente quando se demonstrar imprescindível.