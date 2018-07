Mudanças no comando, contratações à beça, saídas importantes e novo planejamento. Depois da pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o Campeonato Brasileiro volta a ser a grande atração, com muitas novidades para os torcedores. Durante os mais de 30 dias sem jogos, as equipes aproveitaram para ir ao mercado em busca de reforços, com o intuito de qualificar ainda mais os grupos para o segundo semestre e mudar o perfil dos times, mirando objetivos mais ambiciosos.

Em toda a Série A, ninguém trouxe mais jogadores quanto o Galo: seis. Mas o alvinegro perdeu o artilheiro do Brasileiro, Róger Guedes, com nove gols, para o futebol chinês. Outras equipes que ficaram sem seus principais destaques foram o líder Flamengo, Grêmio e Palmeiras. O Cruzeiro não recomeça o Brasileiro com grandes mudanças. O clube contratou apenas o atacante argentino Barcos para suprir as eventuais ausências de Fred e Sassá, ambos se recuperando de lesões.

No América, a principal novidade foi a saída do técnico Enderson Moreira. Fora de Minas, as principais contratações foram o armador Bryan Ruiz, que disputou a última Copa do Mundo e jogará pelo Santos, e do atacante Marinho, novo reforço do Grêmio. A exemplo do América, outros clubes começam a segunda metade do Brasileiro com novos treinadores. É o caso do Fluminense, Botafogo e Atlético-PR.

Flamengo

1º (27 pontos)

O líder do Brasileiro perdeu Vinícius Júnior, seu principal destaque no primeiro semestre, que se apresentou ao Real Madrid. Outras saídas foram o volante Jonas (Al-Ittihad) e Felipe Vizeu (Udinese). O armador Uribe (ex-Toluca) é a única novidade da equipe. O clube oficializou a efetivação do técnico Maurício Barbieri.