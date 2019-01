Ataques criminosos continuaram pela sexta noite seguida, nesta segunda-feira (7), no Ceará. Ônibus foram incendiados na capital e nos municípios de Aracati e Maranguape, na Grande Fortaleza. O carro de uma autoescola também foi queimado e um homem ficou ferido. Na madrugada desta terça-feira (8), foi registrada uma explosão em uma ponte no município de Caucaia.

A onda de ataques coordenada por chefes de facções criminosas teve início após o secretário da Administração Penitenciária do Ceará, Luís Mauro Albuquerque, prometer uma fiscalização mais rigorosa nos presídios e acabar com divisão de presos por facção criminosa. Até janeiro deste ano, o estado não tinha uma pasta específica para administrar os presídios, a Secretaria da Administração Penitenciária foi criada apenas em 1º de janeiro, quando tomou posse o governador reeleito do Ceará, Camilo Santana.