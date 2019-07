Na manhã desta quarta-feira (24), representantes da Associação Mão Amiga, Acif/CDL, Unifor-MG e Consep estiveram na Santa Casa de Caridade de Formiga para conferir o andamento da reforma da Unidade de Nutrição e Dietética (UND).

A obra teve início no dia 1º deste mês e está sendo executada pela Bem Engenharia, empresa que apresentou o orçamento com valor mais acessível para realizar o projeto que teve a iniciativa do Fórum das Entidades em parceria com o Unifor-MG e contou com o apoio da Associação Mão Amiga na realização do cadastro para o cumprimento do edital.

Recebidos pela equipe gestora da instituição de saúde e Edson Dimas de Oliveira, engenheiro responsável pela obra, os representantes puderam acompanhar a prestação de contas do que foi investido até o momento e também visitar a unidade. Segundo Heytor Marcos Silva Pimenta, do Unifor-MG, responsável técnico do projeto, a reforma pode sofrer alguns dias de atrasos devido às condições das paredes que estavam em piores condições que o previsto.

O projeto de reforma da cozinha da Santa Casa foi contemplado no dia 21 de maio, com o valor de R$ 80.871,97, pela Vara Criminal, Infância e Juventude e Cartas Precatórias, que foi arrecadada através de valores recolhidos da aplicação de pena de prestação pecuniária, objeto de transações penais e sentenças condenatórias.