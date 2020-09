A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou no início da tarde desta sexta-feira (4), em reunião extraordinária e em caráter final, o projeto de reforma da Previdência do funcionalismo público estadual, de autoria do governador Romeu Zema (Novo).

Logo após a alteração da idade mínima e do tempo de contribuição, a Casa sinalizou positivamente pelo aumento das alíquotas dos servidores.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 46/2020 foi aprovado por 52 votos favoráveis a 20. Os índices, divididos em sete faixas salariais, variam de 11% a 16%. Porém, durante os debates, o trecho sofreu algumas mudanças.

Ao apresentar o projeto, em 19 de junho deste ano, o governo Zema sugeriu a adoção de descontos entre 13% e 19%, em quatro patamares. Nos moldes vigentes, todo o funcionalismo, independentemente dos vencimentos, contribui com 11%.