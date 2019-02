Na reforma da Previdência entregue nesta quarta-feira (20) ao Congresso, o governo propôs idade mínima de 60 anos para homens e mulheres na aposentadoria rural. Pela regra atualmente em vigor, a idade mínima para homens é 60 anos e para mulheres 55 anos.

Pela reforma, os trabalhadores rurais vão precisar de 20 anos de contribuição na regra geral ou de 20 anos de contribuição sobre a produção.

A regra atual não prevê tempo de contribuição, mas apenas um tempo mínimo de atividade rural de 15 anos. O trabalhador rural pode conseguir uma declaração de atividade por meio de sindicatos para comprovar o tempo de contribuição.

A reforma da Previdência abrange os trabalhadores do setor privado, que estão no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e os servidores públicos.