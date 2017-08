A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, está concluindo a reforma do local onde funcionará o Centro de Referência em Assistência Social (Cras III). A expectativa é de que a mudança seja feita ainda neste mês.

O imóvel foi recebido da administração passada sem a estrutura necessária para a prestação dos serviços à população do bairro Souza e Silva e região. Por isso, foi constatada a necessidade de reforma e os atendimentos estão sendo feitos temporariamente na antiga creche local.

No início do ano, a equipe também não contava com todos os profissionais necessários. Contudo, ao longo do primeiro semestre, o grupo de servidores do Cras foi montado e hoje está completo.

Na sexta passada (4), o prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, visitaram as obras na companhia do vereador Evandro Donizeth da Cunha (Piruca).

Também participaram da vistoria a coordenadora do Cras, Luciane Ribeiro, o funcionário da pasta, João Gonçalves Pereira (João do Povo), e os colaboradores da Secretaria de Obras que estão pintando o local, Luciano Oliveira e Hélio Guimarães.

Segundo Jaderson, o Cras garantirá a proteção básica à população por meio dos serviços que serão prestados. O secretário ressaltou a importância do apoio de Eugênio e Piruca na efetivação do centro, “que deixa de ser uma promessa e se torna um serviço à comunidade”.

A nova sede do Cras III fica à rua José Alexandre de Oliveira, s/n, no bairro Souza e Silva.