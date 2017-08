Da Redação

A Base Comunitária Móvel da Polícia Militar estará nesta quinta-feira (3) na Vila Carmelita, próximo ao Posto São Vicente, na microrregião do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com o 63º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorrerá a partir das 13h30. Os militares irão atender a população para receberem sugestões e pedidos, registros de ocorrências, além de abordagens a suspeitos, fiscalização de trânsito e ações de polícia comunitária, especialmente em apoio às Redes de Vizinhos e de Comerciantes Protegidos.

A Vila Carmelita será o segundo bairro a receber a Base Comunitária. O primeiro local a receber as ações foi a microrregião do bairro Sagrado Coração de Jesus, na quinta-feira passada (27).

De acordo com o 63º BPM, as operações de presença ocorrerão semanalmente em diversos bairros do município. As datas e os locais das ações serão divulgados pela PM a cada semana.